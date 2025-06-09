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МВД: мошенники начали использовать схему обмана с письмами из МФЦ

Аферисты просят жертв произнести код из СМС-сообщения для получения якобы поступившего документа.

Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники начали использовать для обмана граждан схему с якобы рассылкой писем из многофункциональных центров (МФЦ), следует из информации МВД России.

Аферисты при звонках выдают себя за сотрудников этих учреждений. Злоумышленники заявляют жертвам, что на их имя поступило письмо, для получения которого просят произнести код из поступившего СМС-сообщения.

После этого с обманутыми гражданами связываются другие участники мошеннической схемы, которые представляются работниками различных ведомств. Они информируют жертв об угрозе потери сбережений и пытаются убедить их в необходимости передачи денежных средств будто бы для декларирования.

«Введённый в заблуждение человек, боясь остаться без денег, отдаёт средства якобы проверенному курьеру», — подчеркнули в МВД, сведения которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел РФ предупредило о том, что аферисты начали чаще похищать данные путём создания поддельных рабочих чатов. Преимущественно такие случаи фиксируются в сферах образования и здравоохранения.