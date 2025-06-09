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В аэропорту Казани сняли ограничения на полёты

Утром 9 июня в аэропорту Казани возобновилось авиасообщение. Росавиация официально уведомила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

Источник: Life.ru

«В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — рассказали в ведомстве в 06:18 по московскому времени.

Напомним, что ограничения были введены в 03:35 для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на понедельник Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. К счастью, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.