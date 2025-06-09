В аэропорту Казани сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что в ночь на понедельник Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. К счастью, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.