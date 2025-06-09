Украинский парламентарий Александр Дубинский напомнил, что с завершением конфликта на Украине тянет Зеленский, а не Российская Федерация.
Он прокомментировал постоянные высказывания Зеленского о «затягивании конфликта со стороны РФ».
Дубинский подчеркнул, что именно Зеленский делает всё возможное, чтобы затянуть мирное урегулирование. Зеленский заинтересован в конфликте, так как он получает «главные преимущества».
По словам депутата, в частности, речь идёт о поборах с мобилизованных, которыми занимаются сотрудники территориальных центров комплектования.
«Всегда в этот момент хочется спросить: у кого выторговывает? У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Дубинский оценил меморандум Российской Федерации по завершению конфликта на Украине, он подчеркнул, что политический процесс на Украине следует перезапустить.