Отключали или нет: в соцсетях сообщили о пропаже света в ташкентском аэропорту, Минэнерго заявило, что они «не при чём»

Однако вопрос остаётся. Допустим, в случае с аэропортом Минэнерго действительно «не при делах». Но кто тогда отвечает за многочисленные отключения в жилых массивах и частных домах, которые уже почти стали нормой — как в летний, так и в зимний сезоны? Постоянные ремонтные работы давно превратились в мем. А тарифы тем временем продолжают расти. Складывается ощущение, что сколько бы денег ни дали энергетикам — всё равно получится как в известной пословице: хотели как лучше, а получилось, как всегда.