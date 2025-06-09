Отключали или нет: в соцсетях сообщили о пропаже света в ташкентском аэропорту, Минэнерго заявило, что они «не при чём»

По его словам, аэропорт остался без электроснабжения примерно на 30 минут.
«Соответственно, не работала техника на пограничном и таможенном контроле, образовалась большая очередь, также не функционировала багажная лента. Пассажиров прибывающих рейсов не выпускали из самолётов из-за скопления людей на пограничном контроле», — сообщил он.
Он добавил, что залы прилёта и вылета освещались только рекламными мониторами, у которых, по всей видимости, имеется собственное резервное питание.
Ниязматов также предположил, что причина подобных сбоев кроется в общем хаосе городского строительства: новые объекты подключаются к старым и перегруженным сетям, которые десятилетиями не обновлялись и по сути являются советским наследием. При этом в Ташкенте до сих пор отсутствует внятный генеральный план.
После резонанса в соцсетях в ситуацию вмешалось Министерство энергетики. Чиновники провели проверку и заявили, что 5 июня действительно произошла техническая неисправность — в распределительном пункте на 0,4 кВ, расположенном на балансе самого аэропорта. То есть, по сути, это была внутренняя поломка на территории аэропорта.
«Электроэнергия бесперебойно и стабильно подавалась до границ объекта. Поэтому у нас не было информации об инциденте. Обвинять поставщиков, добросовестно выполнивших свою часть работы, в подобных ситуациях — некорректно», — заявили в Минэнерго.
Ведомство также призвало пользователей соцсетей не распространять «вводящую в заблуждение информацию» и не формировать негативное отношение к государственным структурам без понимания сути произошедшего.
Однако вопрос остаётся. Допустим, в случае с аэропортом Минэнерго действительно «не при делах». Но кто тогда отвечает за многочисленные отключения в жилых массивах и частных домах, которые уже почти стали нормой — как в летний, так и в зимний сезоны? Постоянные ремонтные работы давно превратились в мем. А тарифы тем временем продолжают расти. Складывается ощущение, что сколько бы денег ни дали энергетикам — всё равно получится как в известной пословице: хотели как лучше, а получилось, как всегда.