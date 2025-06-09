В Чебоксарах на фоне атаки беспилотников прогремело несколько взрывов

Главным объектом нападения стал Всероссийский научно-исследовательский институт радиостроения (ВНИИР). На его территории упали два беспилотника, что привело к пожару и вынужденной остановке производства для безопасности сотрудников. По словам главы Чувашии Олега Николаева, еще один дрон упал в поле за городом, угрозы для людей там нет. Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.