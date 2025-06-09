В Прикамье расследуется уголовное дело о незаконной рубке деревьев

В Октябрьском в дежурную часть полиции поступило сообщение от лесничего об обнаружении места незаконной рубки. Прибыв по указанным координатам, полицейские выяснили, что неизвестный спилил 46 елей, сосен и пихт.
По оценке экспертов, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 1,9 миллиона рублей.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен местный житель 1983 года рождения. Фигурант, не имея разрешения, незаконно заготовил древесину в не предусмотренном для этого месте. Дерево он планировал продать. У злоумышленника изъяли трактор.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.