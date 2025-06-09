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В Прикамье расследуется уголовное дело о незаконной рубке деревьев

В Октябрьском в дежурную часть полиции поступило сообщение от лесничего об обнаружении места незаконной рубки.

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В Октябрьском в дежурную часть полиции поступило сообщение от лесничего об обнаружении места незаконной рубки. Прибыв по указанным координатам, полицейские выяснили, что неизвестный спилил 46 елей, сосен и пихт.

По оценке экспертов, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 1,9 миллиона рублей.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен местный житель 1983 года рождения. Фигурант, не имея разрешения, незаконно заготовил древесину в не предусмотренном для этого месте. Дерево он планировал продать. У злоумышленника изъяли трактор.

Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.