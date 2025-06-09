Экс-солист «Кар-Мэн» Богдан Титомир признался, почему не женился и не стал отцом

«У меня нет аллергии на брак, просто слово “брак” не могу к себе применить», — заявил Богдан. Он также признался, что не задумывается о детях, так как ему нечего было бы им завещать. «У меня нет ничего, что оставлять-то в наследство?» — с сожалением отметил Титомир в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».