Экс-солист «Кар-Мэн» Богдан Титомир признался, почему не женился и не стал отцом

Бывший солист некогда известной в конце 80-х годов группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир впервые откровенно поделился подробностями своей личной жизни. 58-летний артист признался, что так и не стал отцом, поскольку считает, что ему нечего передать по наследству.
«У меня нет аллергии на брак, просто слово “брак” не могу к себе применить», — заявил Богдан. Он также признался, что не задумывается о детях, так как ему нечего было бы им завещать. «У меня нет ничего, что оставлять-то в наследство?» — с сожалением отметил Титомир в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Телеведущая возразила, что детям он мог бы передать свое имя, фамилию и творческое наследие. По словам Леры, дети могли бы гордиться таким родителем. Кудрявцева напомнила, что о Богдане мечтали тысячи представительниц прекрасного пола.
«Хотели и перехотели», — парировал Титомир.
Богдан никогда не скрывал, что он — человек влюбчивый. Однако настоящая любовь пришла в жизнь певца лишь в начале 2000-х, после его возвращения в Москву из Америки. Избранницей Титомира стала модель по имени Римма. Пара прожила вместе пять лет, но в 2002 году их отношения завершились якобы из-за нежелания модели заводить детей.
Уточняется, что девушка забеременела, но мать настояла на прерывании беременности. После этого отношения были разрушены. Богдана обвиняли в насильственных действиях в отношении избранницы, что вызвало негодование у певца.
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