В Иркутской области для школ закупят оборудование стоимостью 27 миллионов рублей

Оборудование получат те образовательные учреждения, которые не обновляли технику в течение трех лет. Министр образования региона Максим Парфенов сообщил, что важно, чтобы новый инвентарь не стоял без пользования и пошел только на пользу детям и педагогам. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году в школы Иркутской области всего приобретут техники на сумму 90,9 миллиона рублей.