В Иркутской области для школ закупят оборудование стоимостью 27 миллионов рублей

В 17 школах Иркутской области появится новое оборудование. Его закупят для кабинетов физики, химии, биологии и психолого-педагогических классов. Из областного бюджета на эти цели выделили 27,3 миллиона рублей. Такой документ подписал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. В постановлении говорится и об оснащении классов естественных наук в школах Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— Обеспечение качественного и доступного образования для детей в школах — важнейшая задача системы образования региона, и Правительство финансово поддерживает муниципалитеты в укреплении материальной базы школ. Современное оборудование необходимо для того, чтобы заинтересовать школьников научными опытами и исследованиями, — сообщил Константин Зайцев.
Оборудование получат те образовательные учреждения, которые не обновляли технику в течение трех лет. Министр образования региона Максим Парфенов сообщил, что важно, чтобы новый инвентарь не стоял без пользования и пошел только на пользу детям и педагогам. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году в школы Иркутской области всего приобретут техники на сумму 90,9 миллиона рублей.