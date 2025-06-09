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Стало известно, где дешевле всего можно отдохнуть летом 2025 года

Туристам назвали дешевые российские города для отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, где летом 2025 года выгоднее всего отдохнуть. Среди российских городов фаворитом стала столица Чувашии — Чебоксары. Об этом пишет RT.

Так, авиабилеты обойдутся в стоимость около 4,4 тыс. рублей, а проживание — порядка 3 тыс. рублей за сутки.

Серебряную позицию занимает Киров: перелет туда в среднем стоит 4,9 тыс. рублей, а проживание в двухместном номере обойдется всего в 2,8 тыс. рублей за ночь.

Кроме этого, не стоит оставлять без внимания Ярославль, Санкт-Петербург, Архангельск, Псков, Самару, Тамбову, Казань и Мурманск.

А вот из зарубежных направлений выдляют: белорусские города Минск, Могилев и Гомель, армянский Гюмри, а также узбекские города — Бухару и Ташкент.

Накануне KP.RU писал, что Анапа потеряет 75% турпотока в июне из-за режима ЧС, объявленного после разлива мазута.