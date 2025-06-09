На американской военной базе в Японии произошел взрыв

В Окинаве на американской авиабазе произошел взрыв В Окинаве на американской авиабазе Кадена произошел взрыв. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Как уточняет местное издание, взрыв произошел в месте временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.