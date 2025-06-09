Духов день 9 июня 2025: что можно и нельзя делать в День Святого Духа, чтобы не накликать беду

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день, ведь она предсказывала характер всего лета. Главная примета гласила: «Не верь теплу до Духова дня». Считалось, что только после 51-го дня от Пасхи можно не бояться заморозков. Какая погода установится 9 июня, такая продержится следующие сорок дней. Дождь на Духов день предвещает тёплое и солнечное лето с богатым урожаем. А после праздника, по народным поверьям, должна наконец установиться настоящая летняя жара. Крестьяне говорили: «Духов день принёс — лето в дом занёс». Этот день считался границей между весенней переменчивостью и летним постоянством. Если погода была ясной и тёплой, радовались — впереди ждало благополучное лето, без климатических сюрпризов.