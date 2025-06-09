Духов день 9 июня 2025: что можно и нельзя делать в День Святого Духа, чтобы не накликать беду

9 июня 2025 года православные отмечают Духов день — особый праздник, который продолжает торжества Троицы. Этот день окутан древними традициями и народными приметами, которые передавались из поколения в поколение. Что можно и чего категорически нельзя делать в этот священный понедельник — разбираемся с экспертами.
Что такое Духов день и почему его отмечают.
Духов день всегда наступает на следующий день после Троицы и выпадает на понедельник. В народе его часто называют Духов понедельник или День Святого Духа. В 2025 году праздник приходится на 9 июня — ровно через 51 день после Пасхи.
Основные двунадесятые, великие праздники имеют особый устав. Согласно этому уставу, следующий день после таких праздников называют попразднством. В этот день вспоминаются и продолжаются события, связанные с главным праздником.
Андрей Постернак.
Иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ.
Если Троица символизирует рождение Церкви и сошествие Святого Духа на апостолов, то Духов день посвящён почитанию самого Святого Духа как третьей ипостаси Троицы. Верующие в этот день особенно молятся о духовном просвещении и очищении души. Интересно, что именно с Духова дня в храмах возобновляются земные поклоны, которые не совершались с Пасхи. Также начинают читать особые молитвы — «Царю Небесный» и «Достойно есть», которыми открываются и завершаются все богослужения до следующей Пасхи.
Народные приметы погоды на Духов день 9 июня.
Наши предки внимательно следили за погодой в этот день, ведь она предсказывала характер всего лета. Главная примета гласила: «Не верь теплу до Духова дня». Считалось, что только после 51-го дня от Пасхи можно не бояться заморозков. Какая погода установится 9 июня, такая продержится следующие сорок дней. Дождь на Духов день предвещает тёплое и солнечное лето с богатым урожаем. А после праздника, по народным поверьям, должна наконец установиться настоящая летняя жара. Крестьяне говорили: «Духов день принёс — лето в дом занёс». Этот день считался границей между весенней переменчивостью и летним постоянством. Если погода была ясной и тёплой, радовались — впереди ждало благополучное лето, без климатических сюрпризов.
Что можно делать в Духов день 9 июня.
Духов понедельник — время особых возможностей и духовных практик. Народная мудрость и церковные традиции рекомендуют использовать этот день для добрых дел и укрепления веры. «Этот день считается особым праздничным днём. Обычно все стараются молиться в этот день, посещать храм и совершать добрые дела», — отмечает отец Андрей Постернак.
Идти в храм на богослужение и ставить свечи за упокой и здравие. Умываться рано утром росой или колодезной водой — к здоровью и молодости. Собирать травы и цветы для засушивания — они обладают особой целебной силой. Заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Молодым девушкам — плести венки и гадать на воде. Принимать гостей с радушием и не отказывать в гостеприимстве.
Что нельзя делать на Духов день.
Народные запреты в этот день довольно строгие. Нарушение традиций, по поверьям, может навлечь неудачи на целый год.
Нельзя работать — шить, вязать, копать землю, заниматься домашними делами. Нельзя мести пол — можно «вымести» из дома всю радость и удачу. Нельзя бегать и торопиться — считается, что можно «убежать от судьбы».Нельзя отказывать в еде и ночлеге незваным гостям. Нельзя ходить на кладбище — поминать покойных лучше в храме.
Духовный смысл и современное значение праздника.
Духов день — это не просто продолжение Троицы, а самостоятельное духовное событие. «В этот день особенно почитается третья ипостась Святой Троицы — Святой Дух — которая является частью нашего вероучения и символом завершения создания земной Церкви», — подчёркивает отец Андрей. Современные верующие воспринимают этот праздник как время для внутреннего обновления и духовного роста. Это день, когда можно особенно ясно почувствовать присутствие божественной благодати в своей жизни.
Многие народные традиции Духова дня перекликаются с экологическими принципами — отдых земли, почитание природы, сбор трав. В наше время это приобретает особую актуальность и напоминает о необходимости бережного отношения к окружающему миру. «Таким образом, День Святого Духа в каком-то смысле уже начинается сразу после литургии и является очень важным для всех православных христиан», — заключает Андрей Постернак. Этот праздник даёт возможность каждому верующему почувствовать себя частью великой духовной традиции, которая объединяет поколения христиан уже более двух тысяч лет. А что делать с наращёнными волосами, которые приносят несчастье, Life.ru рассказывал недавно.
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