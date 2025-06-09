Подальше от достопримечательностей: Life.ru узнал, как не разориться на еде в отпуске

Даже если вы сэкономили на ресторане, не стоит забывать о «невидимых» тратах. По словам эксперта, самые незаметные расходы — самые опасные: кофе на вынос, вода из автомата, перекус на вокзале. Всё это накапливается и влияет на бюджет. Простой лайфхак — носить с собой бутылку для воды и делать покупки в сетевых магазинах. Там цены стабильно ниже, чем в лавках при вокзалах или достопримечательностях.