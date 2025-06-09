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Жители Уфы будут платить за водоснабжение по-новому

«Уфаводоканал» предупредил потребителей о том, что теперь за услуги водоснабжения и водоотведения придется платить по-новому. Формировать и печатать квитанции будет не ЕИРЦ РБ, а ЕРКЦ. Организация начнет выставлять счета за услуги с мая в единой «платежке».

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Источник: Башинформ

По вопросам данных, указанных в платежных документах, начислений и оплаты, передачи текущих показаний, регистрации новых и поверенных приборов учета воды и своевременной доставки квитанций собственники могут обратиться:

в территориальные офисы ООО «ЕРКЦ» по адресам: проспект Октября, 74, ул. Российская, 157/1, 50 лет СССР, 42, Ю. Гагарина, 15/1, Ю. Гагарина, 37/1, 25/1, Калинина, 22, Свободы, 17, Б. Хмельницкого, 92/1, Кузнецова, 7, К. Маркса, 32, Ирендык, 4, Бессонова, 2А, проспект Октября, 49А, Революционная, 167/3, Ст. Злобина, 22/2, К. Маркса, 8А, Кирова, 46, Мубарякова, 11/3, Дуванский бульвар, 28/1, бульвар Плеханова, 5/1, Шумавцова, 19, Ферина, 19/1, Г. Мушникова, 17, Сельская, 8/2, Левитана, 14/4А, Дагестанская, 33; в контактный центр по номеру телефона 8800−775−776−1 (звонок бесплатный); на электронную почту pr@erkcufa.ru; в раздел «Прием обращений» на официальном сайте предприятия www.erkcufa.ru; на портале ГИС ЖКХ; в личном кабинете на официальном сайте ООО «ЕРКЦ» www.erkcufa.ru.