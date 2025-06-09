В готовых блюдах из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

«Причем никаких гарантий, что продукт задержится на полке, нет. Часто бывает так, что ~товар исчезает из ассортимента уже через неделю~ и больше не возвращается. И дело не в том, что продукт плохой. Просто он был представлен в ограниченном количестве точек или только в онлайн-магазинах. Или же ему банально не хватило времени, чтобы его заметили и распробовали потребители», — поделилась Александра.