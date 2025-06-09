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Гусев: в Воронежской области при падении обломков БПЛА повреждён газопровод

Глава Воронежской области области уточнил, что у одного из домов повредило крышу, стену и карниз.

Источник: Аргументы и факты

Газопровод получил повреждения в одном из городских округов на востоке Воронежской области после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава региона Александр Гусев.

По его информации, ночью 9 июня в восьми муниципалитетах были обезврежены более 25 вражеских дронов.

«Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, у одного из домов повредило крышу, стену и карниз. Также было разбито стекло легкового автомобиля. Губернатор также отметил, что из-за упавших фрагментов БПЛА загорелись лес и сухая трава. Возгорание удалось ликвидировать.

К месту случившегося прибыли сотрудники оперативных служб. Гусев добавил, что угроза нападения вражеских дронов сохраняется.

Напомним, 9 июня Минобороны РФ проинформировало, что в ночное время над российскими регионами военные уничтожили 49 беспилотников.