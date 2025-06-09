Гусев: в Воронежской области при падении обломков БПЛА повреждён газопровод

Газопровод получил повреждения в одном из городских округов на востоке Воронежской области после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава региона Александр Гусев.
По его информации, ночью 9 июня в восьми муниципалитетах были обезврежены более 25 вражеских дронов.
«Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Кроме того, у одного из домов повредило крышу, стену и карниз. Также было разбито стекло легкового автомобиля. Губернатор также отметил, что из-за упавших фрагментов БПЛА загорелись лес и сухая трава. Возгорание удалось ликвидировать.
К месту случившегося прибыли сотрудники оперативных служб. Гусев добавил, что угроза нападения вражеских дронов сохраняется.
Напомним, 9 июня Минобороны РФ проинформировало, что в ночное время над российскими регионами военные уничтожили 49 беспилотников.