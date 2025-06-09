Отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний

«Ъ» изучил опубликованный Роспотребнадзором доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году». Ведомство сообщило, что в России снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней. Данные об их распространении в 2024 году сравнивались со «среднемноголетними показателями» — статистикой с 2012 по 2023 год (за исключением коронавирусных 2020 и 2021 годов). «Наиболее выраженно» снизилась заболеваемость астраханской пятнистой лихорадкой (в три раза), острым гепатитом В (в 2,8 раза), бактериальной дизентерией (в 1,8 раза), гонококковой инфекцией (в 2,5 раза), энтеровирусным менингитом (в 2,5 раза) и впервые выявленным туберкулезом (в 1,9 раза). В то же время Роспотребнадзор отметил значительное превышение «среднемноголетнего показателя заболеваемости» в отношении гемофильной инфекции (в 13,4 раза), кори (в 11 раз), краснухи (в шесть раз), коклюша (в 4,5 раза), эпидемического паротита (в 3,5 раза), лихорадки Западного Нила (в три раза), гриппа (в три раза) и внебольничной пневмонии (в два раза).