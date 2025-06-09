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«РВ»: ВС РФ наносят массированный удар по Украине

Военкоры сообщают о комбинированном ударе по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Российские ВС начали наносить комбинированный удар по Украине, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинские мониторинговые паблики.

Отмечается, что выпущенные с самолетов российские ракеты и беспилотники летят на запад Украины. Сообщается о самой масштабной атаке дронов на Ровенскую область, в частности на районы Ровно и Дубно.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», на фоне атаки БПЛА в Ровенской области гремят мощные взрывы. В Сети уже появились кадры прилетов.

Сообщается также о прилетах «Гераней» на объекты ВСУ в Дубно. Там находятся военный аэродром и крупная нефтебаза, передает «Украина.ру».

Появилась информация о взрывах в городе Каневе в Черкасской области и об ударе по объекту ВСУ в Одессе.

Накануне Reuters сообщало, что ВС РФ могут нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в ответ на террористические атаки ВСУ по российским аэродромам.

Сообщалось, что ВС Польши и её союзников подняли в воздух самолёты из-за якобы активности России в зоне СВО.