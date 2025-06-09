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«Это ненормально»: Маск запаниковал из-за одного снимка с протестов в Лос-Анджелесе

Маск встревожился из-за флага Мексики у участника беспорядков в Лос-Анджелесе.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардера Илона Маска сильно встревожил снимок с беспорядков в Лос-Анджелесе. Предприниматель увидел у одного из участников протестующих флаг Мексики. Своим мнением на этот счет Маск поделился в соцсети Х.

«Это ненормально», — написал бизнесмен.

При этом на голове у протестующего надета маска, полностью закрывающая лицо. Хотя президент США Дональд Трамп запретил это делать.

Маск встревожился из-за флага Мексики у участника беспорядков в Лос-Анджелесе. Фото: соцсети.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о задействовании силовых ведомств США для подавления массовых беспорядков среди мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

После этого сообщалось, что войска Национальной гвардии начали прибывать в Лос-Анджелес на фоне протестов, которые бушуют в городе из-за массовых задержаний нелегальных мигрантов.