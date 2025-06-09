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Разбил лифт на эмоциях: в Приморье осудят вандала с железнодорожной станции

Житель Михайловки повредил сооружение для маломобильных пассажиров во время ссоры с братом.

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Источник: ГУ МВД

Транспортные полицейские Уссурийска завершили расследование уголовного дела о вандализме, совершённом на станции Дубининский. Инцидент произошёл на пешеходном мосту, где была повреждена стеклянная панель лифта, предназначенного для маломобильных граждан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Подозреваемым оказался 22-летний житель села Михайловка. По его словам, в тот вечер он поссорился с братом по телефону, находясь на мосту, и, не справившись с эмоциями, нанес удары по конструкции лифта. В результате была разбита стеклянная панель. Ущерб железнодорожной компании превысил 15 тысяч рублей.

Молодой человек полностью возместил причинённый ущерб. Уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм) направлено в Михайловский районный суд. Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.