Разбил лифт на эмоциях: в Приморье осудят вандала с железнодорожной станции

Подозреваемым оказался 22-летний житель села Михайловка. По его словам, в тот вечер он поссорился с братом по телефону, находясь на мосту, и, не справившись с эмоциями, нанес удары по конструкции лифта. В результате была разбита стеклянная панель. Ущерб железнодорожной компании превысил 15 тысяч рублей.