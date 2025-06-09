Вузы поднимают планку

Высокая стоимость обучения характерна для петербургского кампуса НИУ ВШЭ, где цены поднялись на 7−8%. За год обучения в Вышке на международном менеджменте придется заплатить 590 тыс. рублей, на архитектуре и дизайне — 640 тыс. рублей. Кроме того, в лидеры по стоимости обучения попал еще Горный университет, в котором она не растет после 50-процентного повышения цен в 2023 году. По всем направлениям вуза годовая плата за обучение составляет 400 тыс. рублей в семестр на базовое высшее образование (то есть 800 тыс. в год), а за аспирантуру — 800 тыс. рублей за семестр.