Пермяков приглашают на выставку работ «русского Родена»

Произведения Эрьзи, которого за рубежом называли «русским Роденом», были собраны по всему миру. На выставке будут представлены всего 40 произведений: оригиналов и уникальных слепков, сделанных со спасенных скульптур. Международный фонд занимается реставрацией работ Степана Эрьзи, которые оказались в плачевном состоянии. Так, от разрушения за два десятилетия были спасены около тридцати произведений, в том числе статуя Иоанна Крестителя в Италии, портрет поэта Орасио Кироги в Уругвае, скульптура Санты Тереситы в Аргентине. Уникальность экспозиции в том, что на ней можно увидеть работы великого скульптора Эрьзи, которые находятся в закрытом для многих россиян доступе: в частных или зарубежных коллекциях.