Пермяков приглашают на выставку работ «русского Родена»

12 июня, в День России и День города Перми, в Центральном выставочном зале города Перми пройдет презентация выставочного проекта под названием «Эрьзя. История одной коллекции».
Проект приурочен к 150-летию со дня рождения выдающегося скульптора XX столетия С. Д. Эрьзи и проходит в дни Дягилевского фестиваля-2025. Так же, как и легендарный русский меценат Сергей Дягилев, активно продвигавший русское искусство в мире, Степан Эрьзя посвятил свою жизнь и творчество служению родному искусству в странах Европы и Америки.
Произведения Эрьзи, которого за рубежом называли «русским Роденом», были собраны по всему миру. На выставке будут представлены всего 40 произведений: оригиналов и уникальных слепков, сделанных со спасенных скульптур. Международный фонд занимается реставрацией работ Степана Эрьзи, которые оказались в плачевном состоянии. Так, от разрушения за два десятилетия были спасены около тридцати произведений, в том числе статуя Иоанна Крестителя в Италии, портрет поэта Орасио Кироги в Уругвае, скульптура Санты Тереситы в Аргентине. Уникальность экспозиции в том, что на ней можно увидеть работы великого скульптора Эрьзи, которые находятся в закрытом для многих россиян доступе: в частных или зарубежных коллекциях.
«Многолетняя титаническая работа по поиску и восстановлению скульптур Степана Эрьзи является важной темой проекта и отображает основную его концепцию — связь поколений, поскольку Фонд уделяет пристальное внимание сохранению практически утраченного наследия Степана Эрьзи, дает работам художника вторую жизнь. Выездные выставки особенно важны и трепетны для нас, потому что позволяют познакомить с неизвестным Эрьзей не только жителей и гостей столицы, но и остальных соотечественников», — подчеркивает вице-президент и главный хранитель коллекции Фонда Елена Бутрова.
Произведения Степана Эрьзи являются не только самостоятельным наследием, но и предметом для вдохновения современных художников. Специально для проекта «Эрьзя. История одной коллекции» творческое объединение KAMWA создало медиапроект «Эхо Кебрачо», который также будет доступен для всех посетителей.
Творчество Эрьзи вдохновляет и самых юных художников. Вот уже 10 лет Фонд с успехом проводит международный конкурс детского творчества «Миры мастера Эрьзи». В Центральном выставочном зале Перми будут представлены рисунки и скульптуры участников этого конкурса из разных городов и стран.
Выставка будет открыта для всех желающих с 12 июня по 13 июля 2025 года.
Вход свободный.
Специально к 12 июня организаторы подготовили дневную программу в рамках экспозиции:
11:00 — открытие экспозиции для посещения. На входе гостей встречает актер Алексей Дерягин. Он проверяет у гостей билет на Дягилевский фестиваль, так как обладатели билета на Дягилевский фестиваль получают открытку с изображением понравившейся скульптуры Эрьзи.
11:15−12:00 — авторская экскурсия вице-президента Фонда Елены Бутровой.
13:00−14:00 — молодежный квест и розыгрыш памятных подарков.
14:00 — 15:00 — свободное посещение.
15:00 — 16:00 — лекция российского журналиста, телеведущего, писателя, автора фильма о Степане Эрьзе Михаила Жебрака.
12 июня экспозиция будет работать для посещения до 16:00. Затем выставку можно будет посетить с 11:00 до 19:00, понедельник — выходной.