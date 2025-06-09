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В Новосибирске более 10 школьников выгнали с ЕГЭ за нарушения

В Новосибирской области в ходе основного этапа ЕГЭ были удалены 12 школьников.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Министерство образования региона.

Из числа удалённых девять человек были исключены из аудитории за использование шпаргалок, двое принесли с собой мобильные телефоны, а один — смарт-часы.

Согласно правилам, участники ЕГЭ могут быть удалены и их результаты аннулированы за следующие нарушения:

• использование запрещённых предметов, таких как мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, шпаргалки, USB-накопители и другие средства связи;

• общение с другими участниками экзамена или передача им любых предметов и материалов;

• фотографирование, копирование или вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов;

• нарушение порядка, включая выход из аудитории без сопровождения или агрессивное поведение.