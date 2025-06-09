В Новосибирске более 10 школьников выгнали с ЕГЭ за нарушения

Об этом сообщает Министерство образования региона.
Из числа удалённых девять человек были исключены из аудитории за использование шпаргалок, двое принесли с собой мобильные телефоны, а один — смарт-часы.
Согласно правилам, участники ЕГЭ могут быть удалены и их результаты аннулированы за следующие нарушения:
• использование запрещённых предметов, таких как мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, шпаргалки, USB-накопители и другие средства связи;
• общение с другими участниками экзамена или передача им любых предметов и материалов;
• фотографирование, копирование или вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов;
• нарушение порядка, включая выход из аудитории без сопровождения или агрессивное поведение.