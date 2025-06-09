Карась ушел, пришла щука: омские рыболовы переключились на хищников

Омичи сетуют на прекращение клева карася, но при этом хвастаются уловами щук и судаков. Фотографии значительного размера хищников появились вчера, 8 июня, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».
Привычный и любимый омскими рыболовами карась «ушел в отпуск» — так реагируют любители спортивной ловли региона на отсутствие клева. Не «работают» привычные и даже «экзотические» приманки. Под фотографиями крохотных уловов, состоящих всего из нескольких карасей, рыбаки публикуют длинные списки самых разнообразных растительных и животных приманок, заключая «ничего карася теперь не интересует».
Зато уловам радуются омские спиннингисты. В районе города Иртыш одаривает рыбаков крупными двухкилограммовыми щуками и полуторакилограммовыми судаками. Хищная рыба клюет практически на все варианты оснастки: блесна, воблеры, джиг-риги. Отдельно стоит отметить высокую культуру омских любителей рыбалки — почти каждый пост обязательно сопровождается уверениями, а то видеодоказательством уборки берега в месте своей ловли.