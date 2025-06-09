Карась ушел, пришла щука: омские рыболовы переключились на хищников

Привычный и любимый омскими рыболовами карась «ушел в отпуск» — так реагируют любители спортивной ловли региона на отсутствие клева. Не «работают» привычные и даже «экзотические» приманки. Под фотографиями крохотных уловов, состоящих всего из нескольких карасей, рыбаки публикуют длинные списки самых разнообразных растительных и животных приманок, заключая «ничего карася теперь не интересует».