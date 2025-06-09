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Роналду расплакался после победы в Лиге наций

Сборная Португалии обыграла команду Испании в серии пенальти.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расплакался после того, как его команда победила в финале Лиги наций, пишет РИА Новости Спорт.

«После встречи Роналду не смог сдержать эмоции и заплакал на футбольном поле», — сказано в публикации.

Сборная Португалии обыграла команду Испании в серии пенальти (2:2, 5:3). Во время матча Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и забил гол. Его заменили на 88-й минуте игры из-за повреждения. Отмечается, что сборная Португалии во второй раз выиграла в Лиге наций. Впервые это произошло в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории.