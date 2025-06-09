В РФ создали метод нанесения покрытий на импланты, улучшающий срастание с костью

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Новый метод нанесения покрытия на импланты, который помогает лучше срастись с костью, разработали ученые Университета Сириус, Томского политехнического университета (ТПУ) и Сеченовского университета. Разработанный способ позволяет нанести покрытие всего за 3 минуты, когда альтернативные требуют несколько часов и дней, сообщил ТАСС старший научный сотрудник научного Центра трансляционной медицины Университета Сириус Семен Горенинский.
По его словам, коллектив ученых предложил новый метод нанесения гидроксиапатита на пористые имплантаты из полиэфиркетонкетона. Гидроксиапатит — это минеральный компонент костной ткани, который давно используется для улучшения интеграции имплантатов с костью. Полиэфиркетонкетон — это конструкционный полимер, обладающий высокой прочностью и, благодаря этому, использующийся в последнее время для создания персонифицированных имплантатов для замещения костных дефектов.
«В основе нашего метода — обработка пористого полимерного имплантата смесью растворителей, которая частично растворяет поверхность полимера, проще говоря, делает ее “липкой”. Благодаря этому в одностадийном процессе мы смогли закрепить частицы гидроксиапатита на поверхности пористых имплантатов, сохранив размеры и форму изделия, что особенно важно. В нашей публикации мы показали, что стволовые клетки костного мозга лучше прикрепляются к модифицированным имплантатам и дифференцируются в остеогенном направлении, что может свидетельствовать о том, что такой имплантат будет лучше срастаться с костью пациента», — сказал Горенинский.
Основным преимуществом этого метода является его простота — он может быть реализован в обычной химической лаборатории с использованием стандартного оборудования. Еще одним преимуществом является то, что количество гидроксиапатита, достаточное для улучшения прикрепления клеток, достигается всего за три минуты, тогда как альтернативные методы требуют до часов и даже дней.
«Образцы имплантатов мы изготавливали методом 3D-печати и у них была пористая структура, которая, опять же, улучшает интеграцию с костью. Отсюда выходит одна из задач нашей работы, размер пор и самого имплантата нужно было сохранить. В конечном итоге, наш метод применим для персонифицированных имплантатов, созданных для замещения костного дефекта конкретного пациента», — пояснил ученый.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Q1, IF 5.4).