В РФ создали метод нанесения покрытий на импланты, улучшающий срастание с костью

«В основе нашего метода — обработка пористого полимерного имплантата смесью растворителей, которая частично растворяет поверхность полимера, проще говоря, делает ее “липкой”. Благодаря этому в одностадийном процессе мы смогли закрепить частицы гидроксиапатита на поверхности пористых имплантатов, сохранив размеры и форму изделия, что особенно важно. В нашей публикации мы показали, что стволовые клетки костного мозга лучше прикрепляются к модифицированным имплантатам и дифференцируются в остеогенном направлении, что может свидетельствовать о том, что такой имплантат будет лучше срастаться с костью пациента», — сказал Горенинский.