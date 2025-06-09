СМИ: Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению воюющих на Украине людей

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что у РФ нет прав на памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который был установлен в Праге в 1980 году и демонтирован в 2020-м. По его словам, большевики в стране установили «это украшение на площади в Праге-6 как выражение подобострастия по отношению к России». В ответ на данное высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над чешским дипломатом.