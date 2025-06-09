Чешские спецслужбы готовятся к возвращению на родину людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. При этом среди возвращающихся окажутся не только чешские граждане, принимавшие участие в конфликте, но и украинские военнослужащие, желающие посетить своих родственников в Чехии.
Издание Novinky, отмечает, что возвращение этих людей может представлять определенные риски: некоторые из них могут испытывать трудности с адаптацией к обычной жизни и страдать от психологических расстройств, в то время как другие могут быть потенциальными агентами иностранных государств.
В связи с этим в стране была создана рабочая группа, задача которой — оценить возможные угрозы безопасности Чехии после окончания конфликта на Украине, говорится в материале.
В конце апреля Чехия приняла новую концепцию своей внешней политики, согласно которой страна остается надежным членом Евросоюза и Североатлантического альянса и признает необходимость поражения России в украинском конфликте.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что у РФ нет прав на памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который был установлен в Праге в 1980 году и демонтирован в 2020-м. По его словам, большевики в стране установили «это украшение на площади в Праге-6 как выражение подобострастия по отношению к России». В ответ на данное высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над чешским дипломатом.