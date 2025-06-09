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Топ-5 главных новостей в Молдове 9 июня 2025: В Молдове спадает жара, грядет похолодание и дожди; ЧП в Кишиневе — на детскую площадку рухнуло огромное дерево; как ПАС нашли внешнего и внутреннего врага Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 9 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 9 июня 2025:

1. В Молдове спадает жара, грядет похолодание: Температура воздуха опустится с +35 до +24 градусов — ожидаются дожди и грозы.

2. В Кишиневе на детскую площадку рухнуло огромное дерево: К счастью, никто не пострадал — но опасность остается.

3. Ложь, повторенная сто раз, становится правдой: Как ПАС нашли внешнего и внутреннего врага Молдовы и не устают повторять, как мантру.

4. Перчун ударился в математику и заявил о 150 годах «русификации»: Почему Министр образования Молдовы не намерен менять название предмета «История румын».

5. Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы ради гей-парада: Священники и прихожане планировали пройти по Гагаузии и Тараклии.

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