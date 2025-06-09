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Дональд Трамп посетил турнир UFC, где прозвучала песня Надежды Кадышевой

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC, на котором была исполнена композиция «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Об этом стало известно в воскресенье, 8 июня.

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC, на котором была исполнена композиция «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Об этом стало известно в воскресенье, 8 июня.

Под эту мелодию на ринг вышел боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.

65-летняя Надежда Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».

Но не только такие песни становятся известными. Так, композиция российских школьниц «Сигма-бой» вошла в топ-10 международного чарта Billboard, обойдя треки Кэти Перри и Кеши. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем секрет популярности трека и почему его слушают за рубежом.