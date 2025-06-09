Дональд Трамп посетил турнир UFC, где прозвучала песня Надежды Кадышевой

65-летняя Надежда Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».