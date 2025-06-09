NHK: На базе американских ВВС в Японии произошел взрыв

В понедельник, 9 июня, стало известно, что на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Японии под названием «Кадэна» произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом заявил телеканал NHK со ссылкой на администрацию поселка Йомитан, который расположен рядом с местом данного инцидента.