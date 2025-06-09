NHK: На базе американских ВВС в Японии произошел взрыв

В понедельник, 9 июня, стало известно, что на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Японии под названием «Кадэна» произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом заявил телеканал NHK со ссылкой на администрацию поселка Йомитан, который расположен рядом с местом данного инцидента.
Согласно опубликованной информации, ЧП произошло на объекте, расположенном на территории базы США, которым управляют Силы самообороны Японии. Спасатели не исключают, что взрыв мог произойти на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.
В настоящее время более подробной информации о произошедшем нет. Агентство Kyodo отмечает лишь, что пострадавшими являются сотрудники японских Сил самообороны. Они находятся в сознании.
Как KP.RU писал ранее, как минимум пять человек погибли в результате взрыва, который произошел в конце мая 2025 года на химическом заводе в восточной провинции Шаньдун, в Китае.