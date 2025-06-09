Жители Татарстана могут получить повышенную зарплату за июнь

Дело в том, что в июне у жителей Татарстана, которые работают по пятидневке, 18 рабочих дней. Но при желании работника их может стать больше — если выйти трудиться в праздничные дни. В этом случае, согласно статье 153 ТК РФ, оплата должна производиться в двойном размере. Соответственно, жители республики получат повышенную зарплату за июнь.