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Жители Татарстана могут получить повышенную зарплату за июнь

С чем это связано?

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Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Татарстана могут получить повышенную зарплату за июнь. Это связано с празднованием в этом месяце Дня России и Курбан-байрама.

Дело в том, что в июне у жителей Татарстана, которые работают по пятидневке, 18 рабочих дней. Но при желании работника их может стать больше — если выйти трудиться в праздничные дни. В этом случае, согласно статье 153 ТК РФ, оплата должна производиться в двойном размере. Соответственно, жители республики получат повышенную зарплату за июнь.

Кроме этого, работник вправе выбрать поощрение за работу в праздники: двойную оплату или отгул.

Ранее мы сообщали, что реальные зарплаты жителей Татарстана выросли по сравнению с прошлым годом.