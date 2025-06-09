Ученые: Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня

В понедельник, 9 июня, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, изменения в геомагнитном фоне начнутся с шести утра. Очередной космический удар ожидается около полудня. Магнитная буря не превысит слабого значения G1, говорится в прогнозе.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о том, что в понедельник и вторник, 2 и 3 июня, жители столичного региона могут столкнуться с влиянием магнитных бурь. В настоящий момент Солнце находится близко к своему очередному максимальному циклу.
В ночь на 31 мая исследователи зарегистрировали крупнейший выброс солнечной массы в текущем году, зафиксированный с помощью космических наблюдательных средств. Специалисты прогнозируют, что выброс может вызвать самую масштабную серию магнитных бурь в 2025 году — до уровня G4, предпоследнего по шкале интенсивности.
Ученые предположили, что сильные магнитные бури могут повлечь за собой резкую смену геомагнитного поля Земли. Вслед за этим может нарушиться работа технических приборов, а также ухудшиться общее самочувствие людей. Какие еще последствия влекут за собой магнитные бури — в материале «Вечерней Москвы».
За последнее время число магнитных бурь в мире возросло. Эти явления связаны с тем, что Солнце находится в пиковой точке своего цикла. Как долго будет продолжаться повышенная активность, выясняла «ВМ».