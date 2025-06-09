Ученые: Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня

Ученые предположили, что сильные магнитные бури могут повлечь за собой резкую смену геомагнитного поля Земли. Вслед за этим может нарушиться работа технических приборов, а также ухудшиться общее самочувствие людей. Какие еще последствия влекут за собой магнитные бури — в материале «Вечерней Москвы».