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Омская область вошла в топ-5 регионов РФ по росту цен на бензин

Омская область опустилась в рейтинге доступности бензина на 42-е место.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Омская область заняла пятое место среди регионов России по темпам роста цен на автомобильное топливо. По данным исследования, проведенного «РИА Новости», за первые полгода 2025 года стоимость бензина марки АИ-92 в регионе выросла на 3,3%.

Согласно расчетов аналитиков, средняя зарплата жителя Омской области позволяет приобрести чуть более 1055 литров бензина марки АИ-92. Однако этот показатель оказался недостаточно высоким, чтобы войти в число лидеров по доступности топлива. В рейтинге доступности бензина регион занял лишь 42-е место.

Лидерами по доступности бензина стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка. Жители этих регионов могут позволить себе наибольший объём топлива на свои доходы. На противоположном конце списка оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан, где на среднюю зарплату можно купить минимальное количество бензина.