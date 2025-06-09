Омская область вошла в топ-5 регионов РФ по росту цен на бензин

Лидерами по доступности бензина стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка. Жители этих регионов могут позволить себе наибольший объём топлива на свои доходы. На противоположном конце списка оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан, где на среднюю зарплату можно купить минимальное количество бензина.