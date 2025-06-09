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В Омской области водитель сбил насмерть велосипедиста

Трагедия произошла накануне в Кормиловском районе.

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Источник: Комсомольская правда

Около 23 часов вчера, 8 июня, Госавтоинспекция зарегистрировала смертельное ЧП на 42-м км трассы Сыропятское-Калачинск. Под колесами легкового «Ливана» погиб 57-летний велосипедист.

«Водитель автомобиля, мужчина 1982 года рождения, двигаясь по трассе, допустил наезд на гражданина 1967 года рождения, ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде», — поделились в УМВД предварительными данными 9 июня.

Пострадавший не дождался приезда скорой помощи, он скоропостижно скончался на месте трагедии.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента с летальным исходом.

Ранее «КП Омск» рассказала о сильном отравлении детей в местном лагере.