В Омской области водитель сбил насмерть велосипедиста

Около 23 часов вчера, 8 июня, Госавтоинспекция зарегистрировала смертельное ЧП на 42-м км трассы Сыропятское-Калачинск. Под колесами легкового «Ливана» погиб 57-летний велосипедист.
«Водитель автомобиля, мужчина 1982 года рождения, двигаясь по трассе, допустил наезд на гражданина 1967 года рождения, ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде», — поделились в УМВД предварительными данными 9 июня.
Пострадавший не дождался приезда скорой помощи, он скоропостижно скончался на месте трагедии.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента с летальным исходом.
Ранее «КП Омск» рассказала о сильном отравлении детей в местном лагере.