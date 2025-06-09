В Омской области водитель сбил насмерть велосипедиста

«Водитель автомобиля, мужчина 1982 года рождения, двигаясь по трассе, допустил наезд на гражданина 1967 года рождения, ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде», — поделились в УМВД предварительными данными 9 июня.