В Госдуме хотят кардинально решить вопрос с ценами на ж/д билеты в Крым: Минтранс и ФАС должны подключиться

В конце прошлого года в России на 11,6% подорожали железнодорожные билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Новые тарифы утвердило российское правительство. Но поднялась только стоимость тех ж/д билетов, которые регулируются государством. А цена, к примеру, в более дорогие и комфортные вагоны, такие как купе или спальные (СВ), не регулируется российскими властями.