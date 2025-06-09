В Госдуме хотят кардинально решить вопрос с ценами на ж/д билеты в Крым: Минтранс и ФАС должны подключиться

Так, отметил парламентарий, будет обеспечена доступность и справедливое ценообразование на билеты. Кроме того, необходимо увеличить количество составов на полуостров, установить контроль за работой перевозчиков и использовать все доступные ресурсы, чтобы оптимизировать логистику.
Также Сергей Миронов обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. В письме депутат призвал антимонопольное ведомство и Минтранс вмешаться в решение проблемы, чтобы создать устойчивое транспортное сообщение с стратегически важным российским полуостровом.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, отменяющий динамическое ценообразование на ж/д билеты для малоимущих граждан. Тогда Миронов пояснил, что ценообразование на билеты в поездах дальнего следования в России основано на динамической системе. Этот механизм автоматически регулирует стоимость проезда в зависимости от текущего спроса и предложения.
В конце прошлого года в России на 11,6% подорожали железнодорожные билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Новые тарифы утвердило российское правительство. Но поднялась только стоимость тех ж/д билетов, которые регулируются государством. А цена, к примеру, в более дорогие и комфортные вагоны, такие как купе или спальные (СВ), не регулируется российскими властями.