Регистрация на ЦТ в резервные дни стартует в Беларуси

В этом году «запасными» днями для проведения ЦТ определены 19, 21 и 23 июня. Записаться на сдачу испытания можно по 12 июня включительно. Это могут сделать абитуриенты, которые по уважительным причинам пропустили основные дни сдачи тестирования (2 и 5 июня). Например, из-за болезни или по другим не зависящим от них причинам.