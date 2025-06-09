Регистрация на ЦТ в резервные дни стартует в Беларуси

В этом году «запасными» днями для проведения ЦТ определены 19, 21 и 23 июня. Записаться на сдачу испытания можно по 12 июня включительно. Это могут сделать абитуриенты, которые по уважительным причинам пропустили основные дни сдачи тестирования (2 и 5 июня). Например, из-за болезни или по другим не зависящим от них причинам.
Запись на «резервное» ЦТ будет происходить в шести пунктах на территории страны — в БГУ (Минск), в Белорусско-Российском университете (Могилев), в Витебском государственном технологическом университете (Витебск), в Гомельской государственном техническом университете имени Сухого (Гомель), в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (Гродно) и Брестской государственном техническом университете (Брест).
Абитуриенты должны лично посетить пункт тестирования, чтобы получить пропуск, а также для подтверждения уважительности причины отсутствия на ЦТ в основные дни.
Тест по всем предметам будет проходить 19 июня, по всем учебным предметам (кроме русского и белорусского языка) — 21 июня, а 23 июня — по государственным языкам. Время начала испытания — в 11:00.