В Мартыновском районе пьяный спор перерос в драку с пострадавшим

В Мартыновском районе Ростовской области полиция разбирается в деталях конфликта между двумя возрастными группами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел между 61-летним местным жителем с товарищем и двумя молодыми парнями 19 и 20 лет.