В Мартыновском районе пьяный спор перерос в драку с пострадавшим

В Мартыновском районе Ростовской области полиция разбирается в деталях конфликта между двумя возрастными группами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел между 61-летним местным жителем с товарищем и двумя молодыми парнями 19 и 20 лет.
По предварительным данным, все участники спора находились в состоянии алкогольного опьянения. Поводом стало замечание, сделанное старшими младшим. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Один из зачинщиков обратился за медицинской помощью.
Сейчас оперативники устанавливают, были ли другие участники инцидента. По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении фигурантов к административной ответственности.
Подпишись на нас в Telegram.