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В Мартыновском районе пьяный спор перерос в драку с пострадавшим

В Мартыновском районе бытовой спор обернулся дракой.

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Источник: Комсомольская правда

В Мартыновском районе Ростовской области полиция разбирается в деталях конфликта между двумя возрастными группами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел между 61-летним местным жителем с товарищем и двумя молодыми парнями 19 и 20 лет.

По предварительным данным, все участники спора находились в состоянии алкогольного опьянения. Поводом стало замечание, сделанное старшими младшим. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Один из зачинщиков обратился за медицинской помощью.

Сейчас оперативники устанавливают, были ли другие участники инцидента. По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении фигурантов к административной ответственности.

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