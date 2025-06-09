Новосибирский автоинструктор Воронов рассказал об изменениях в экзамене на права

«На данный момент было разработано чуть больше сотни новых вопросов, а о 3 000 разговор не идёт. Как я понимаю, вопросов будет 800, как и было, но планируют чаще менять картинки к вопросам, чтобы не было визуального запоминания», — поделился специалист.