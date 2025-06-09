Новосибирский автоинструктор Воронов рассказал об изменениях в экзамене на права

С 1 июля 2025 года в теоретическом экзамене для получения водительских прав категорий B, C и других произойдут значительные изменения, о которых стало известно через социальные сети.
Во-первых, количество экзаменационных вопросов значительно увеличится: с текущих 800 до 3 000, что в 3,75 раза больше. Вопросы будут обновлены с учётом современных дорожных условий, добавятся новые темы, а устаревшие формулировки и ситуации будут исключены.
Во-вторых, в экзамен введут интерактивные мультимедийные вопросы. Каждый вопрос будет сопровождаться 3−6 изображениями, которые будут показываться в случайном порядке. Это означает, что один и тот же вопрос может выглядеть по-разному при разных попытках сдачи экзамена.
Наконец, новая система оценивания будет сосредоточена не на механическом запоминании ответов, а на проверке логического мышления и способности принимать правильные решения в сложных дорожных ситуациях, а также на понимании принципов правил дорожного движения.
Автоинструктор из Новосибирска Сергей Воронов в разговоре с Om1.ru Новосибирск рассказал, что первоначально нововведения планировались на 1 января, затем на февраль, однако в настоящее время точные даты остаются неизвестными. По его словам, вероятнее всего, изменения вступят в силу в сентябре.
«На данный момент было разработано чуть больше сотни новых вопросов, а о 3 000 разговор не идёт. Как я понимаю, вопросов будет 800, как и было, но планируют чаще менять картинки к вопросам, чтобы не было визуального запоминания», — поделился специалист.
Он подчеркнул, что в первую очередь планируют заменить те вопросы, которые уже не соответствуют Правилам дорожного движения и ГОСТам после их неоднократного изменения.
Сергей Воронов отметил, что разговор о разработке новых экзаменационных билетов продолжается более года, и первоначальные планы и сроки не совпадают с реальностью.
«В настоящий момент даже разработчики этих вопросов не берутся озвучивать, какой будет конечный результат у планируемого нововведения с экзаменационными билетами», — продолжил Воронов.
По мнению автоинструктора, в течение последних нескольких лет идёт планомерное и постепенное усложнение в получении водительского удостоверения.
«Увеличили срок обучения в автошколах примерно на месяц. Усложнили и ужесточили по штрафным баллам процесс сдачи практического экзамена. Ввели фиксацию на камеры процесса практического экзамена, существенно снизив возможность облегчения экзамена за вознаграждение. Увеличили сроки между экзаменами до полугода, если кандидат в водители не может сдать экзамен с трёх попыток. Теперь дошла очередь и до теоретического экзамена», — прокомментировал эксперт.
Он резюмировал, что все эти меры приводят к тому, что убираются «случайные» ученики — те, кто пошёл получить «права», чтобы были. Убираются с дорог те, кому «не дано».
«В то время как автопроизводители всячески упрощают управление автомобилем, добиваясь, чтобы управлять им было не сложнее, чем пылесосом, чиновники пытаются ограничить доступ за руль автомобиля лицам, не обладающим необходимыми навыками и знаниями», — отметил Сергей Воронов.