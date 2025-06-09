В России выявили более 50 поддельных сайтов с билетами на концерты

— В теплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это еще одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают «скидки на билеты» и проводят «акции», — отметил руководитель Bi. Zone Дмитрий Кирюшкин.