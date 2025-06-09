В России выявили более 50 поддельных сайтов с билетами на концерты

Специалисты компании Bi.Zone обнаружили свыше 50 фальшивых сайтов, созданных для обмана россиян при покупке билетов на концерты и театральные представления.
По словам экспертов, эти сайты, практически неотличимые по внешнему виду от официальных ресурсов, приносили мошенникам около сотни тысяч рублей ежедневно. Злоумышленники, как отметили специалисты, использовали логотипы и фирменный стиль оригинальных площадок, а стоимость поддельных билетов варьировалась от 2500 до 5000 рублей.
— В теплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это еще одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают «скидки на билеты» и проводят «акции», — отметил руководитель Bi. Zone Дмитрий Кирюшкин.
Специалисты напомнили о необходимости проверять URL-адреса на наличие лишних символов, орфографических ошибок и подозрительных доменов, а также убедиться в безопасности соединения перед покупкой билетов, передает Telegram-канал РИА Новости.
Мошенники в России начали создавать фейковые сайты для проверки результатов экзаменов. Новая схема злоумышленников направлена не только на школьников, но и на их родителей, которые хотят помочь детям, пребывающим в стрессе.