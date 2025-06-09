NYT: Боливия отказала Маску в выдаче лицензии на работу Starlink

Боливия отказала предпринимателю Илону Маску в выдаче лицензии на работу спутникового интернета Starlink, несмотря на проблемы со связью в стране, пишет The New York Times.
«Starlink добился значительных успехов в Южной Америке, распространившись почти на все страны и обеспечив высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках региона. Но прогресс Starlink был остановлен Боливией, которая отказалась выдать ему лицензию», — сказано в материале.
Отмечается, что эксперты и чиновники выразили обеспокоенность по поводу «бесконтрольного доминирования» проектов Илона Маска. Они предпочли полагаться на собственный спутних китайского производства, который уже устарел.
Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines приостановила доступ к Starlink на некоторых внутренних рейсах. Это произошло из-за появления статических помех.