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NYT: Боливия отказала Маску в выдаче лицензии на работу Starlink

Эксперты и чиновники выразили обеспокоенность по поводу «бесконтрольного доминирования» проектов Илона Маска.

Источник: Аргументы и факты

Боливия отказала предпринимателю Илону Маску в выдаче лицензии на работу спутникового интернета Starlink, несмотря на проблемы со связью в стране, пишет The New York Times.

«Starlink добился значительных успехов в Южной Америке, распространившись почти на все страны и обеспечив высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках региона. Но прогресс Starlink был остановлен Боливией, которая отказалась выдать ему лицензию», — сказано в материале.

Отмечается, что эксперты и чиновники выразили обеспокоенность по поводу «бесконтрольного доминирования» проектов Илона Маска. Они предпочли полагаться на собственный спутних китайского производства, который уже устарел.

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines приостановила доступ к Starlink на некоторых внутренних рейсах. Это произошло из-за появления статических помех.