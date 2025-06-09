NYT: Боливия отказала Маску в выдаче лицензии на работу Starlink

«Starlink добился значительных успехов в Южной Америке, распространившись почти на все страны и обеспечив высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках региона. Но прогресс Starlink был остановлен Боливией, которая отказалась выдать ему лицензию», — сказано в материале.