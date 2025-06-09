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Экс-жена Бондарчука Рудская оказалась злостной неплательщицей штрафов

В отношении бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы Рудской завели три административных дела за неуплату штрафов.

В отношении бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы Рудской завели три административных дела за неуплату штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.

«Зарегистрированы дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Рудской грозит наказание за неуплату старых штрафов. Теперь придется либо заплатить их в двукратном размере, либо отправиться под арест на 15 суток. Также предусмотрены обязательные работы до 50 часов.

Суд рассмотрит административные дела 24 июня и 3 июля. За что именно получила Рудская штрафы, не сообщается.

Ранее «МК» писал, что актер Всеволод Волнов, сыгравший роль в известном российском сериале «Плевако», попал под следствие. В отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии.