Экс-жена Бондарчука Рудская оказалась злостной неплательщицей штрафов

В отношении бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы Рудской завели три административных дела за неуплату штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.
«Зарегистрированы дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.
Рудской грозит наказание за неуплату старых штрафов. Теперь придется либо заплатить их в двукратном размере, либо отправиться под арест на 15 суток. Также предусмотрены обязательные работы до 50 часов.
Суд рассмотрит административные дела 24 июня и 3 июля. За что именно получила Рудская штрафы, не сообщается.
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