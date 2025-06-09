Грузинских футболистов Кварацхелию и Давиташвили ограбили во Франции

Игроков сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во время их отдыха в Каннах. Об этом сообщает Geo Team в социальной сети Х.
Согласно информации источника, у футболистов были украдены драгоценности, сумки и часы. Игроки не пострадали.
Кварацхелия в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ», а также выиграл с парижанами чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Давиташвили также играет во Франции за «Сент-Этьен» и ранее выступал в России за «Рубин».
В феврале два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф» Владимир Ермаков и Артем Козаченко скончались после жестокого нападения в Оберхаузене. Отец Козаченко рассказал, что конфликт возник на почве того, что подростки узнали о национальности спортсменов.
Незадолго до этого еще один инцидент произошел с другим украинским футболистом. Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк передал защитника Михаила Шершня сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») из-за того, что спортсмен отказался продлевать контракт с клубом.
А в начале апреля 17-летний украинский футболист Александр Шворак, по неподтвержденной информации, был убит в Германии.