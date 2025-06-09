Грузинских футболистов Кварацхелию и Давиташвили ограбили во Франции

Кварацхелия в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ», а также выиграл с парижанами чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Давиташвили также играет во Франции за «Сент-Этьен» и ранее выступал в России за «Рубин».