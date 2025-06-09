Жару, грозу и град ждут в Москве 9 июня

Переменчивая погода с кратковременными осадками ожидает столицу в понедельник, 9 июня 2025 года. Местами по территории города вероятны грозовые ливни с выпадением града, предостерегают в Гидрометцентре России.
Согласно прогнозу, дневная температура в Москве составит 28−30 градусов тепла, в области — от 25 до 30 градусов.
Ветер с южных и юго-западных направлений будет усиливаться до 6−11 метров в секунду, кое-где возможны шквалистые порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 743 мм рт. ст.
В ночные часы столбики термометров в столице могут опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье — до 9 градусов.
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной угрозы в связи с аномально высокими температурами. Предупреждение сохраняет силу до 18:00 вторника, 10 июня. По оценкам синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30−32 градусов.
Метеорологи прогнозируют, что вечером 9 июня в столицу придет похолодание. Вследствие этого со вторника, 10 июня, температурный фон в Московском регионе ощутимо понизится — до 18−23 градусов.
Читайте также: Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в День России.