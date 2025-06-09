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При посольстве Турции в Ташкенте появится школа

Vaib.uz (Узбекистан. 9 июня). В Ташкенте планируется строительство новой школы при посольстве Турции. Соответствующее решение принял хоким столицы, выделив для этого 31 сотку земли в махалле «Кохота» Шайхантахурского района.

Источник: Vaib.Uz

Земельный участок предоставлен Министерству дошкольного и школьного образования на правах постоянного пользования. Теперь ведомство должно подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию, зарегистрировать землю и пройти установленные государственные процедуры, включая разработку топографических карт и согласование с ответственными инстанциями.

В первые годы независимости турецкие школы и лицеи пользовались огромной популярностью в Узбекистане. Начиная с 1993 года в стране открылось более 60 учебных заведений с турецким участием. Они предлагали углублённое обучение языкам, современную образовательную методику и высокий уровень дисциплины.

Однако в 1999 году почти все эти школы были закрыты. Причиной стало резкое ухудшение дипломатических отношений между двумя странами.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону после 2016 года. В Ташкенте и других городах вновь стали открываться частные турецкие школы, а сотрудничество в сфере образования постепенно оживляется.

Открытие новой школы при посольстве Турции может стать символом устойчивого восстановления доверия и взаимного интереса в сфере образования между двумя странами.