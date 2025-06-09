При посольстве Турции в Ташкенте появится школа

В первые годы независимости турецкие школы и лицеи пользовались огромной популярностью в Узбекистане. Начиная с 1993 года в стране открылось более 60 учебных заведений с турецким участием. Они предлагали углублённое обучение языкам, современную образовательную методику и высокий уровень дисциплины.