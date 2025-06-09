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Один из поселков в НСО уменьшился почти на 500 га

Рабочий поселок Маслянино в Новосибирской области утратил 482 гектара своей территории.

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Источник: РИА "Новости"

Эта площадь была исключена из генерального плана населенного пункта, о чем сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации межрайонной природоохранной прокуратуры Новосибирска, в 2013 году при утверждении генплана поселка в его границы была включена территория площадью 482 гектара, которая относится к землям лесного фонда. Однако согласие Рослесхоза на исключение этой земли из состава лесов не было получено, и проект генплана не прошел необходимую согласовательную процедуру.

Поскольку данное нарушение не было устранено на протяжении многих лет, заместитель прокурора региона подал иск в Новосибирский областной суд с требованием признать нормативный правовой акт недействительным в части включения земель лесного фонда площадью 482 гектара в границы рабочего поселка. Суд удовлетворил иск и признал генплан Маслянино в данной части недействующим.