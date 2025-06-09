Один из поселков в НСО уменьшился почти на 500 га

По информации межрайонной природоохранной прокуратуры Новосибирска, в 2013 году при утверждении генплана поселка в его границы была включена территория площадью 482 гектара, которая относится к землям лесного фонда. Однако согласие Рослесхоза на исключение этой земли из состава лесов не было получено, и проект генплана не прошел необходимую согласовательную процедуру.