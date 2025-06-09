Жителей России предупредили об обрушившейся 9 июня на Землю магнитной буре

Напомним, 4 июня завершилась магнитная буря, которая непрерывно длилась в течение 66 часов. По оценкам ученых, это явление стало наиболее продолжительной чередой непрекращающихся геомагнитных бурь и возмущений, начиная с апреля 2017 года.