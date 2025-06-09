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Жителей России предупредили об обрушившейся 9 июня на Землю магнитной буре

Ученые прогнозируют очередной космический удар в полдень 9 июня.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 9 июня, нашу планету настигнет магнитная буря. Информацию об этом распространило РИА Новости, ссылаясь на данные Института солнечно-земной физики и Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

По расчетам ученых, геомагнитный фон начал меняться с 6 часов утра (мск).

«Очередной космический удар ожидается около полудня. Магнитная буря не превысит слабого значения G1», — говорится в опубликованном заявлении.

Специалисты также предсказывают, что геомагнитные колебания, достигающие уровня G1, вновь охватят Землю 14 июня.

Напомним, 4 июня завершилась магнитная буря, которая непрерывно длилась в течение 66 часов. По оценкам ученых, это явление стало наиболее продолжительной чередой непрекращающихся геомагнитных бурь и возмущений, начиная с апреля 2017 года.

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