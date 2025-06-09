Россиянам напомнили, на сколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля

Якубовский еще в конце мая предупреждал, что тарифы ЖКХ в Москве также проиндексируют на 15 процентов с июля. По словам парламентария, плата по коммунальным услугам после плановых изменений дойдет до 66,77 рубля за кубический метр холодной воды и 312,5 рубля — за кубометр горячей. Отопление, в свою очередь, будет стоить 3738,37 рубля за гигакалорию, а сумма в платежках за свет увеличится на 16,4 процента — с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.