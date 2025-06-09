Маск нашел неочевидного виновника порчи своей репутации

Конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелся 5 июня. Тогда они обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Американский лидер заявлял, что предприниматель сошел с ума, а тот в ответ поддержал идею импичмента Трампа и обвинил того, что он фигурирует в скандальных списках Эпштейна.