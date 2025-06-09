Маск нашел неочевидного виновника порчи своей репутации

Американский миллиардер Илон Маск шутливо высказался по поводу подрыва собственной репутации. В соцсети Х он написал, что никто не сделал больше для этого, чем он сам.
«Возмутительно, сколько усилий, направленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной», — написал он.
Конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелся 5 июня. Тогда они обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Американский лидер заявлял, что предприниматель сошел с ума, а тот в ответ поддержал идею импичмента Трампа и обвинил того, что он фигурирует в скандальных списках Эпштейна.
После нескольких дней «войны» Маск публично поддержал Трампа в иммиграционной политике. Он репостнул публикации президента о беспорядках мигрантов в Калифорнии и бунтах нелегалов.