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Маск нашел неочевидного виновника порчи своей репутации

Американский миллиардер Илон Маск шутливо высказался по поводу подрыва собственной репутации.

Американский миллиардер Илон Маск шутливо высказался по поводу подрыва собственной репутации. В соцсети Х он написал, что никто не сделал больше для этого, чем он сам.

«Возмутительно, сколько усилий, направленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной», — написал он.

Конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелся 5 июня. Тогда они обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Американский лидер заявлял, что предприниматель сошел с ума, а тот в ответ поддержал идею импичмента Трампа и обвинил того, что он фигурирует в скандальных списках Эпштейна.

После нескольких дней «войны» Маск публично поддержал Трампа в иммиграционной политике. Он репостнул публикации президента о беспорядках мигрантов в Калифорнии и бунтах нелегалов.