Почему мигрантки кошмарят русских детей и ничего не боятся

В Госдуме предложили депортировать мигрантов за хамство и неуважение к россиянам.
В последнее время в России всё чаще появляются шокирующие видео и истории о некультурном и хамском поведении мигранток. В социальных сетях распространяются кадры, где женщины без зазрения совести выталкивают русских детей с качелей, обзывают прохожих и требуют соблюдения своих прав, игнорируя нормы морали и общественного порядка.
Резонансным стал недавний инцидент в жилом комплексе «Новые Ватутинки» в Новой Москве, где женщина из Киргизии ударила 10-летнего мальчика по лицу на детской площадке. Причиной конфликта стал мяч, который ее сын украл у ребенка. Спор быстро перерос в хамство, угрозы и даже в лекции о том, «как должны жить русские».
В Новой Москве женщина из Киргизии ударила 10-летнего мальчика по лицу на детской площадкеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Мать пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию. Нарушительнице грозит статья 116 УК РФ («Побои»), предусматривающая штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев. Однако многие задаются вопросом: как можно эффективно бороться с подобным поведением? Какие законодательные меры необходимы для защиты граждан от подобных инцидентов, разбирался корреспондент URA.RU.
С мигрантов должен быть двойной спрос, а нелегальное нахождение в РФ считаться отягчающим обстоятельством.
Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев, в интервью URA.RU выразил серьезную обеспокоенность участившимися случаями хамского поведения мигрантов. По его мнению, такие действия недопустимы и требуют жесткой реакции со стороны государства.
Депутат ГД Хамзаев считает, что с мигрантов должен быть «двойной спрос», включая возможность пожизненной депортацииФото: Илья Московец © URA.RU.
«Кто сказал, что мигранты имеют право так себя вести? Я считаю, что такого права у них нет», — подчеркнул Хамзаев. Он отметил, что с мигрантов должен быть «двойной спрос», включая возможность пожизненной депортации, если ситуация того требует. «Никто не имеет права, находясь у нас в гостях — будь то по трудовой или туристической визе — так себя вести. Это железобетонно и даже не подлежит обсуждению», — добавил депутат.
По мнению Хамзаева, в российском законодательстве действительно существуют пробелы, не позволяющие эффективно регулировать конфликтные ситуации с иностранцами. Он предложил рассматривать незаконное нахождение на территории России как отягчающее обстоятельство при административных или уголовных правонарушениях.
Депутат также обратил внимание на понятие «уровня оседлости» — срок проживания и интеграции в российское общество, который, по его мнению, должен влиять на права мигрантов и экс-мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Например, для получения социальных льгот, таких как жилье, уровень оседлости должен составлять не менее 10 лет. «Это минимум справедливости», — отметил он.
Депутат ГД Хамзаев предложил рассматривать незаконное нахождение на территории РФ как отягчающее обстоятельство при административных или уголовных правонарушенияхФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Он добавил, что россияне всегда стараются действовать справедливо, но справедливость должна быть взаимной. «Если кто-то приезжает в Россию и воспринимает нас как кормовую базу — только чтобы заработать и пользоваться социальными благами, — то отношение к таким людям должно быть соответствующим», — резюмировал Хамзаев.
Нужно немедленно ужесточить наказания и закрыть въезд для тех, кто не уважает Россию.
В интервью корреспонденту URA.RU политик и активист Народного фронта Эрнест Макаренко сообщил, что подобные проявления агрессии мигрантов на улице — часть целенаправленной программы, направленной на подрыв России изнутри.
Макаренко заявил, что мигранты — это уже готовая армия, которая в отдельных регионах может провести специальную операцию против РоссииФото: Размик Закарян © URA.RU.
«Мигранты приезжают по специальной программе, которую контролируют западные спецслужбы, в том числе британские и американские», — заявил Макаренко. Он отметил, что эти структуры завозят в Россию специально отобранных мигрантов и их семьи, которые получают пособия и гражданство, чтобы замещать коренное население и влиять на политическую ситуацию через выборы. Они чувствуют себя хозяевами-захватчиками, оттого и ведут себя так.
«Это уже готовая армия, которая в отдельных регионах может провести специальную операцию против России, что является прямой угрозой национальной безопасности», — подчеркнул политик. Российские власти, по его словам, вынуждены обеспечивать этих мигрантов согласно международным соглашениям, что создает колоссальную нагрузку на социальную систему.
«Нужно постепенно отказываться от всех наших обязательств и прекращать создавать сверхльготные условия для мигрантов», — заявил Макаренко URA.RU. Он подчеркнул, что сегодня «ворота» для миграции в Россию давно открыты, и внутренняя ситуация осложняется тем, что некоторые силы готовы «сдать страну», способствуя притоку мигрантов, заряженных экстремистской идеологией. «Это огромная лавина, подпитываемая ваххабитскими проповедниками и социальными сетями, нацелена против коренных жителей России, включая российских мусульман», — отметил политик.
По мнению Макаренко, закон нужно ужесточить, чтобы нарушители в России знали: наказание неизбежно, вплоть до высылки всей семьи или аула с пожизненным запретомФото: Илья Московец © URA.RU.
По мнению Макаренко, законодательство должно быть значительно ужесточено, чтобы любой, кто приезжает в Россию и ведет себя неподобающим образом, чётко понимал: наказание будет неизбежным, вплоть до высылки всей семьи или даже целого аула с пожизненным запретом на въезд. При этом общество должно перестать бояться реагировать на агрессивные действия мигрантов и оперативно сообщать о них в полицию или в организацию «Русская община».
«Правоохранительные органы должны получить полномочия и приказ действовать решительно, без колебаний и переговоров с нарушителями», — подчеркнул он, приводя в пример жесткие меры в Европе и США, где подобное поведение пресекается мгновенно и без компромиссов. Политолог призвал перенять опыт других стран, где «демократия» сочетается с бескомпромиссной защитой закона и порядка. «Это то, к чему нам нужно стремиться», — считает Макаренко.
По мнению депутата ГД Кузнецова, рабочие мигранты должны приезжать в Россию исключительно вахтовым методом, без семей, детей и жёнФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Временные решения не нужны, решать нужно главную задачу.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов высказал своё мнение о необходимости срочного реформирования миграционной политики в России. По его мнению, рабочие мигранты из южных стран должны приезжать в Россию исключительно вахтовым методом, без семей, детей и жён, что позволит существенно снизить социальные проблемы, связанные с миграцией.
«Рабочие мигранты с юга должны приезжать вахтовым методом под ответственность работодателя на крупные стройки без семей, без детей, без жён. Таким образом подобных проблем просто не будет», — заявил депутат.
Кузнецов подчеркнул, что для решения миграционных вызовов нужно использовать успешный мировой опыт, где иностранная рабочая сила привлекается именно таким образом. «Проблему нужно решать в корне, а не бороться с её последствиями», — добавил он.