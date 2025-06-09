Почему мигрантки кошмарят русских детей и ничего не боятся

«Кто сказал, что мигранты имеют право так себя вести? Я считаю, что такого права у них нет», — подчеркнул Хамзаев. Он отметил, что с мигрантов должен быть «двойной спрос», включая возможность пожизненной депортации, если ситуация того требует. «Никто не имеет права, находясь у нас в гостях — будь то по трудовой или туристической визе — так себя вести. Это железобетонно и даже не подлежит обсуждению», — добавил депутат.