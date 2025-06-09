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За неделю в ДНР сорвано более 500 атак украинских беспилотников

Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 504 беспилотника ВСУ за прошедшую неделю.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшую неделю в ДНР было сорвано более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщили в УФСБ России по республике.

Система РЭБ «Купол Донбасса» за этот период перехватила 504 беспилотника ВСУ, из которых 234 было нейтрализовано над Донецком и Макеевкой, 270 — над Горловкой.

Сообщается, что только 6 июня в небе над Горловкой было перехвачено 120 дронов ВСУ, среди которых были и FPV-дроны, и ударные БПЛА типа «летающее крыло». В Донецке ВСУ предприняли атаку электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа.

Все взрывоопасные предметы и составные части беспилотников были изъяты и уничтожены на местах падения.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 49 беспилотников над семью регионами.

Военкоры сообщали о массированном ударе ВС РФ по Украине.