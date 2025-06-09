За неделю в ДНР сорвано более 500 атак украинских беспилотников

Сообщается, что только 6 июня в небе над Горловкой было перехвачено 120 дронов ВСУ, среди которых были и FPV-дроны, и ударные БПЛА типа «летающее крыло». В Донецке ВСУ предприняли атаку электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа.