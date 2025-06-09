Запасы еды в холодильниках лучше не делать — пропадет без света: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщает о запланированных отключениях электроэнергии в Кишиневе в понедельник, 9 июня 2025.
Ботаника.
Куза-Водэ, 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 31/1, 33, 35, 35/2, 35/3A, 35/4, 37, 37/1, 39/2, 39/4 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы.
Штефана чел Маре, 167/1, 169, 169/2, 171/1 — с 09:00 до 16:00.
Конституции, 8, 8/1, И. Крянгэ, 49/1, пл. Объединения княжеств, 1, 1/26, Шт. Лукиан, 1 — с 09:10 до 16:00.
Трушень, 9004 — с 09:30 до 16:00.
Центр.
Миорица, 3/3, 50, 56 — с 09:30 до 14:00.
Г. Асаки, 79/1, 79/2 — с 14:00 до 16:15.
Чеканы.
Индустриальная, 46−48, Узинелор, 169, 201A, 205/1, Волунтарилор, 15 — с 17:00 до 20:00.
Рышкановка.
А. Дога, 33, Браништий, 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 — с 09:00 до 17:00.
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